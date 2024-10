O presidente Vladimir Putin reune cerca de 20 líderes estrangeiros para uma cimeira de aliados e parceiros de 22 a 24 de outubro para demonstrar o poder russo e o fracasso da política de isolamento do Ocidente em relação à guerra na Ucrânia.

A reunião ocorre no momento em que a Rússia ganha terreno na Ucrânia e forja alianças com os principais adversários dos EUA, como a China, o Irão e a Coreia do Norte.

O Kremlin também conseguiu garantir alianças com países que têm laços com o Ocidente.

O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, devem comparecer.

Moscovo também está conta com Narendra Modi, da Índia, e Recep Tayyip Erdogan, da Turquia.

O presidente do Brasil, Lula da Silva cancelou a viagem à Rússia após sofrer um acidente doméstico, mas participará por videoconferência, informou a presidência.

Com a presença de Pezeshkian, perante a escalada com Israel, os participantes da cimeira também discutirão as guerras em Gaza e no Líbano.