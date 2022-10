O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou esta sexta-feira que, afinal, a mobilização dos 300 mil novos soldados para a guerra na Ucrânia está "a correr bem" e que dentro de duas semanas estarão todos operacionais.

Foram várias as notícias, e vídeos revelados, sobre milhares de russos a fugirem do seu país, quando o Putin anunciou uma mobilização geral de 300 mil novos soldados, muitos deles na reserva e outros cidadãos sem qualquer formação militar. Esta tarde, contudo, o presidente russo revelou que esta medida está prestes a ser concluída.

“222.000 já estão a treinar juntamente com as outras tropas. Outros 33 mil já foram integrados em unidades e 16.000 já fazem parte de grupos que estão a participar em ações militares. Dentro de duas semanas esperamos que estejam todos preparados”, anunciou o presidente russo após a conclusão do encontro entre líderes da Comunidade de Estados Independentes (CEI) realizado em Astana.