O presidente russo, Vladimir Putin, negou nesta quarta-feira que Moscovo esteja a usar a energia como uma "arma", dias depois que a Rússia interrompeu as entregas de gás natural através de um importante gasoduto para a Europa.

"Dizem que a Rússia usa energia como arma. Mais coisas sem sentido! Que arma usamos? Fornecemos o que for necessário de acordo com os pedidos" dos importadores, disse Putin ao Fórum Económico Oriental na cidade portuária de Vladivostok, no Pacífico.