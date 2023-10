“Na Rússia, há um ditado muito conhecido: ‘Vive um século, aprende um século’. E isto aplica-se não só ao presidente Biden, mas à elite política dos Estados Unidos em geral, que tem de aprender a respeitar os outros. Então, não haverá necessidade de refrear ninguém”, sustentou Putin, em declarações à televisão pública russa.

Putin estava a referir-se às recentes declarações de Biden ao canal televisivo norte-americano CBS sobre a necessidade do Ocidente de “refrear” o líder do Kremlin (Presidência russa).

“É claro que eles gostam, com a sua graça habitual – e fazem-no bem -, de sorrir de modo protocolar, de dar palmadinhas nas costas. Mas o respeito por outras pessoas, outros países, outros povos é outra coisa. Consiste em ter em conta os seus interesses”, sublinhou.

O chefe de Estado russo, que insistiu em que nos Estados Unidos “ainda têm de aprender” a encontrar compromissos, mostrou-se convicto de que as afirmações de Biden têm mais que ver com a Rússia que com a sua pessoa.

“E refrear os interesses da Rússia é impossível”, defendeu, acrescentando: “Terão de tê-los em conta”.

Considerou ainda que Biden “é um dos políticos mais experientes do mundo”, um líder que sabe definir objetivos e alcançá-los, mas que essa larga experiência em política não é suficiente quando se trata de respeitar os outros países.

“E as ânsias de estar sempre a oprimir alguém por algum motivo ou sem motivo algum conduz a problemas”, observou.

Mas “se existir interesse na Rússia, isso já é alguma coisa”, acrescentou Putin.