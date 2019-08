A informação sobre a visita de Putin foi avançada por Macron no final de julho, quando falava à imprensa a propósito da cimeira do G7 que se realiza de 24 a 26 de agosto em Biarritz (sudoeste).

“Considero que, no âmbito da presidência do G7, é indispensável podermos ter esta iniciativa” com a Rússia para “explorar todas as formas de cooperação sobre os grandes assuntos de desestabilização ou de conflito, sem ingenuidade, mas sem fechar as portas”, disse Macron na altura.

O G7, grupo das sete maiores economias mundiais, reunia-se em formato G8, que incluía a Rússia, mas o país foi excluído depois da anexação da península ucraniana da Crimeia, em 2014.