O presidente russo, Vladimir Putin, vai encontrar-se com o líder chinês Xi Jinping no Uzbequistão no início da tarde de quinta-feira, de acordo com o programa distribuído pela delegação russa divulgado pela Reuters.

Este será o primeiro encontro cara-a-cara entre Xi Jinping e Vladimir Putin depois da invasão russa à Ucrânia.

De acordo com a Reuters, os dois líderes vão falar sobre Ucrânia e Taiwan, temas de "especial importância" dada a situação geopolítica.

Na agenda de Putin, à margem deste evento, consta reuniões com o presidente do Irão, Quirguistão, Paquistão, Turquia e Índia.

Por seu lado, Xi Jinping efetuará duas visitas de Estado, ao país anfitrião da cimeira e ao Cazaquistão, naquela que será a primeira viagem do presidente da China ao estrangeiro desde a pandemia de Covid-19.

Os dois líderes estão em Samarcanda para participar na 22.ª edição da cimeira de chefes de Estado da Organização para a Cooperação de Xangai (SCO, sigla em Ingês), um grupo de segurança geopolítica regional.