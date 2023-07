O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, confirmou neste domingo que a cúpula dos países do grupo BRICS, em agosto, será "presencial", apesar do mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin.

Qual a notícia?

A cimeira está marcada há bastante tempo, para a África do Sul, mas nos últimos tempos muitas notícias davam conta da mudança de local, concretamente para a China, devido à possibilidade de Vladimir Putin poder vir a ser preso, caso viajasse para a África do Sul.

Este domingo, contudo, o presidente deste país sul-africano confirmou que a mesma irá realizar-se presencialmente neste país.

E qual a razão para Putin poder vir a ser preso?

No passado dia dia 20 de março, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandado de detenção contra Vladimir Putin, devido a crimes de guerra na Ucrânia.

Como Estado-membro do TPI, a África do Sul, que convidou Vladimir Putin para a cimeira, é obrigada a cooperar na detenção de Putin.

E será mesmo preso?

A África do Sul é, de facto, membro do Tribunal Penal Internacional, mas, de acordo com os especialistas, Putin não deverá ser detido se pisar território sul-africano.

A sua ida, no entanto, também não é uma certeza.