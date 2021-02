Marta Temido já tinha anunciado a ferramenta na semana passada, mas ontem ficou finalmente disponível o "simulador" do Governo que vai permitir a idosos (pessoas com mais de 80 anos) e aos doentes de risco (pessoas com mais de 50 anos que sofram de doença coronária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou doença pulmonar obstrutiva crónica) saber se vão constar nas listas da 1.ª fase do Plano de Vacinação português.

O acesso poderá ser feito aqui e precisa de ter três dados para saber a resposta à questão "quando será vacinado contra a Covid-19": número de utente, nome completo e data de nascimento. No entanto, há quem tenha sentido que a plataforma não está a cooperar de igual modo no seio daqueles que solicitam os seus préstimos, nomeadamente os utentes sem cartão de cidadão, ou seja, pessoas que têm bilhetes de identidade. Esta situação é, aliás, "o erro mais frequente", de acordo com o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Luís Goes Pinheiro.

"Quando as pessoas não têm cartão de cidadão — e sabemos que isso acontece muito neste universo que estamos aqui a tratar, que são as pessoas de mais idade e com bilhete de identidade vitalício —, houve um momento na sua vida em que se inscreveram no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e em que alguém apontou em papel o nome dessa pessoa antes de haver sistemas de informação ou introduziu num sistema de informação a identificação da mesma. E é frequente quando há esta intervenção humana que se cometam lapsos", admitiu hoje o responsável.

Mas o que está realmente no cerne da questão? Ora, às vezes pode existir um erro de escrita, muito a ver com a intervenção humana de que falava o diretor do SPMS. Ou seja, o "de", "da", "dos" dos nomes completos apontados à mão podem ser um problema e causar um erro que não vai permitir ao utente saber se vai ou não fazer parte da lista dos inscritos na 1.ª fase de vacinação. Contudo, há uma solução que já está a ser adotada — que dispensa a validação de todos os elementos do nome completo.

Luís Goes Pinheiro falou sobre este problema dos "des" durante a conferência de imprensa que serviu para fazer ponto de situação do Plano de Vacinação contra a covid-19, juntamente com Marta Temido — que anunciou que foi vacinada com a primeira dose ao final da manhã — e quis descansar igualmente aqueles que já tentaram inserir os seus dados e não conseguiram.

"As pessoas com mais de 80 anos e inscritas no SNS podem estar tranquilas, porque fazem garantidamente parte das listas", disse. E, pelo meio, deixou ainda um conselho: lá para o final da semana, os utentes interessados devem fazer uma nova consulta no site, pois as "dificuldades seguramente já estarão ultrapassadas".