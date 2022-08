Falta sensivelmente um ano para acontecer, mas já começou a gerar polémica. A Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJLisboa2023) será um evento que, pela sua dimensão e significância — trata-se em simultâneo de uma peregrinação e de uma festa da juventude, que contará com a presença do Papa Francisco e no qual são esperados mais de um milhão de jovens de todo o mundo — vai precisar de largo financiamento.

É quando se fala de dinheiro que começa a controvérsia. A Câmara Municipal de Lisboa fez saber que dispõe de 21 milhões de euros aprovados para o evento e está disponível para investir “até um total de 35 milhões de euros”.

Esse compromisso foi comunicado pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas (PSD), numa missiva enviada ao primeiro-ministro, António Costa (PS), em que refere a base daquilo que iria ser assumido pela autarquia para garantir a realização do evento e a estimativa dos custos suportados pelo município. “A CML assumiu as suas responsabilidades. Continuamos à espera de resposta do Governo que, até ao momento, ainda não assumiu as suas”, expôs a autarquia.

Ocorrendo na zona oriental do Parque das Nações, em Lisboa, a JMJLisboa2023 vai ocupar também parte de território do concelho de Loures, liderado por Ricardo Leão (PS). Por isso mesmo, ambos os municípios têm responsabilidades em deixar o local preparado; contudo, frisam que a organização do evento em si não lhes cabe nem a um nem a outro. Procurando evitar que um potencial braço-de-ferro entre o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa se arrastasse, Marcelo Rebelo de Sousa agendou um encontro para esta quinta-feira com os organizadores.

Um dia antes, porém, foi anunciado que as duas partes já tinham chegado a um acordo, com o gabinete da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, a garantir que o executivo "assume os encargos financeiros" cuja responsabilidade tinha sido "aceite" pelo executivo anterior da autarquia (no tempo de Fernando Medina) e que agora foi rejeitado por "indisponibilidade financeira" demonstrada pelo executivo de Carlos Moedas.

Por outras palavras, acordou-se uma espécie de paz podre, como os desenvolvimentos de hoje vieram a dar conta. Junto às margens do rio Trancão, entre Lisboa e Loures. Ricardo Leão, Carlos Moedas, Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Catarina Mendes deixaram-se fotografar, mas continuamos sem saber quanto dinheiro o Governo vai investir.

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares recusou prestar quaisquer declarações quando questionada pelos jornalistas, inclusive sobre duas questões: quanto custa e quem paga o quê. Ao invés, tanto Carlos Moedas como Ricardo Leão falaram com os jornalistas, apenas para garantir que o acordo “está fechado” e a assinatura está prevista para “muito brevemente”, com uma apresentação pública para revelar o que “cada um disponibiliza”, disse o munícipe de Loures, que revelou ainda que o investimento do seu concelho “ronda os quatro a cinco milhões, seis milhões, mais os 11 milhões para o passadiço”.

De resto, os jornalistas insistiram na questão sobre o custo total estimado para a realização do evento, mas os autarcas também não responderam. O total, esse, continua no segredo d(os) Deus(es).