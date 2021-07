Segundo o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 6.581.332 pessoas já estão vacinadas com a primeira dose (64%) e 4.860.822 já têm a vacinação completa (47%).

Por grupos etários, não se registou, na última semana, alterações significativas na faixa dos idosos com mais de 80 anos, na qual 99% (676.157 pessoas) já tem a vacinação iniciada e 95% (649.070) completa.

A quase totalidade das pessoas do grupo entre os 65 e os 79 anos (99%, correspondente a 1.621.486 pessoas) também já tem pelo menos uma dose tomada, percentagem que baixa ligeiramente para os 91% (1.487.272) no que se refere às duas doses.

Na faixa entre 50 e 64 anos, estão agora 92% (1.991.296) das pessoas deste grupo já com a vacinação iniciada e 77% (1.674.816) com o seu processo vacinal completo.

No que diz respeito ao grupo etário entre os 25 e os 49 anos, 66% (2.205.185) das pessoas que já iniciaram a vacinação, enquanto 30% (996.581) já terminaram a vacinação, indica ainda a DGS.

Entre os 18 e os 24 anos, 83.635 (11%) já estão vacinadas com a primeira dose e 50.708 (6%) têm a vacinação completa.

Ainda segundo o relatório, 3.570 jovens dos 16 aos 17 anos receberam pelo menos uma dose e 2.371 a segunda dose. Estes jovens, nomeadamente com Trissomia 21, tiveram indicação para vacinação (com a vacina da Pfizer/BioNTech) ao abrigo de uma norma da DGS sobre grupos prioritários que foi atualizada em março de 2021.

Quanto à cobertura vacinal da população, o Alentejo é a região com maior percentagem de pessoas com a vacinação completa (54%), seguindo-se o Centro (51%), os Açores (49%), a Madeira (45%), o Norte (46%) e o Algarve e Lisboa e Vale do Tejo (46%).

Portugal começou a campanha de vacinação contra a covid-19 em 27 de dezembro de 2020.

Ao todo, o país recebeu 12.300.690 doses e distribuiu 11.385.656.