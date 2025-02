“Atualmente, entre os jovens europeus com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos, o suicídio é a segunda principal causa de morte prematura”, lê-se no Livro Branco sobre o Bem-Estar Mental dos Jovens na Europa, lançado pela Z Zurich Foundation.

A iniciativa é apresentada como um apelo para a ação dos decisores políticos, empresas Organizações Não Governamentais (ONG) e cuidadores, mas também dos próprios jovens.

Como ajudar alguém em risco? A comunidade pode ter um papel relevante na prevenção do suicídio. É importante ter a consciência de que a maior parte das pessoas que se suicidaram avisaram antes e que, portanto, nunca deveremos menorizar um aviso de suicídio. Todas as pessoas que tenham ideias de suicídio devem procurar apoio imediato e a família deve lutar por esse apoio. Recorde-se a necessidade de tratar a depressão, que é uma doença e não um estado de espírito — e é tratável. Existe uma urgência de psiquiatria com atendimento imediato em muitos locais e que em todos os distritos há um serviço de psiquiatria com consultas. Caso tenha pensamentos suicidas ou conheça alguém que revela sinais de alarme, fale com o médico assistente. Se sentir que os impulsos estão fora de controlo, ligue 112. Outros contactos: SOS Voz Amiga

“Na União Europeia, o declínio da saúde mental custa mais de 600.000 milhões de euros por ano”, notam os autores do relatório hoje divulgado, segundo os quais a saúde mental dos jovens é “pouco priorizada”.

“Apenas 2% dos orçamentos nacionais de saúde globais foram gastos em saúde mental em 2020, concentrando-se principalmente no tratamento em vez da prevenção e promoção”, sublinha a mesma fonte.

No Livro Branco, a Fundação destaca um programa que apoia em Portugal (Por ti: Programa de Promoção de Bem-estar Mental nas Escolas), referindo que em dois anos chegou a já quase 70.000 alunos.

“O bem-estar mental dos jovens é crucial para a sociedade e vai além do tratamento de problemas à medida que estes surgem, abrangendo o desenvolvimento de uma vida plena. Inclui a literacia emocional e as competências para identificar quando se está sob stresse e para defender os próprios interesses; a resiliência para responder aos altos e baixos da vida; relações fortes e competências sociais; e a capacidade de participar e contribuir para a sociedade”, sublinha-se no documento.

Segundo dados da OCDE, citados no comunicado hoje divulgado com o Livro Branco, (“Health at a Glance: Europe 2018”), Portugal é o quinto país europeu com maior prevalência de questões de saúde mental, com uma estimativa de 18,4% da população.

“Devido às interrupções escolares provocadas pelo confinamento da covid-19 durante dois anos letivos e ao isolamento social a que os adolescentes e as comunidades escolares estiveram expostos, o bem-estar mental vai continuar a ser um tema extremamente crítico para Portugal”, refere a Fundação.

No contexto europeu, mais de um em cada seis jovens “lutam com a sua saúde mental” e, de acordo com os autores do trabalho, “dados recentes sugerem que a situação está a piorar”.