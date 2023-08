De acordo com o xerife local, o homem caucasiano que matou as três pessoas, e depois de suicidou, num bairro habitado maioritariamente por negros, “odiava pessoas negras”. “Não há qualquer indício de que o atirador faça parte de algum grupo”, afirmou o xerife T.K. Waters, em conferência de imprensa, citado pela agência Associated Press.

O homem, na casa dos vinte anos, usou uma pistola Glock e uma espingarda semiautomática e deixou no local escritos que levaram as autoridades a acreditar que o crime foi cometido por se tratar do quinto aniversário de um outro tiroteio em Jacksonville, num torneio de videojogos, no qual morreram três pessoas, incluindo o atirador.

O tiroteio de sábado aconteceu pouco antes das 14:00 locais (19:00 em Lisboa), numa loja perto da Universidade Edward Waters, universidade historicamente negra.