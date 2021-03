Falando à agência Lusa, Rodolfo Batista explicou que a máquina caiu de uma altura de dois socalcos, cerca de 50 metros, e que foi necessário recorrer a outra máquina para resgatar o corpo do operador, de 55 anos.

O alerta para o acidente foi dado às 14:20.

Para o local foram enviados nove operacionais dos bombeiros, apoiados por três viaturas, além da viatura médica de emergência de Vila Franca de Xira e da GNR de Alenquer.

Segundo a fonte, cerca das 16:30 aguardava-se ainda a deslocação ao local de uma equipa da Autoridade para as Condições de Trabalho, a fim de averiguar as causas e circunstâncias do acidente.