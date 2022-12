A queda do muro, que aconteceu ao início da manhã em Montechoro, Albufeira, no distrito de Faro, afetou um total de oito habitações, disse à Lusa coordenadora dos serviços municipais de Proteção Civil da Câmara de Albufeira, Leonor Luz.

Segundo a responsável, um movimento de terras "cujas causas são para já desconhecidas, originou a queda de um muro de betão com alguma dimensão, afetando diversas casas de um bairro habitacional”

Leonor Luz adiantou que as 17 pessoas, três das quais crianças, "foram retiradas por precaução, até que sejam avaliadas as condições de segurança das habitações”.

De acordo com a coordenadora dos serviços municipais de Proteção Civil, algumas das pessoas “vão ficar em casa de familiares e outras numa unidade hoteleira, alojadas pelos serviços de ação social”.

“Os técnicos estão a avaliar a situação para que se apurem eventuais danos nas casas e as causas que originaram a queda do muro, para que seja reposta a segurança e a normalidade o mais depressa possível e para que as famílias possam retornar às suas habitações”, concluiu.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta para “um movimento de massa”, na zona de Montechoro, naquele concelho do Algarve, foi dado por volta das 07:40.