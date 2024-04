Em comunicado enviado às redações o partido revela que o objetivo é conseguir eleger dois deputados, e que "não iremos aceitar calados que as sondagens continuem a esconder a percentagem de votos atribuídos ao ADN, com a justificação de que o partido não tem assento parlamentar, quando a maioria dos partidos representados na Assembleia da República e que está nas sondagens, alguns, inclusive com a prespectiva de não elegerem, também não tem assento parlamentar no Parlamento Europeu".

Da lista fazem parte os 21 candidatos:

1. Joana Beatriz Nunes Vicente Amaral Dias (Psicóloga) ;

2 -Bruno Alexandre Ramalho Fialho (Presidente do partido ADN);

3 - Gonçalo Nicolau Cerqueira Sopas De Melo Bandeira (Professor Universitário);

4 - Maria Margarida Gomes De Oliveira (Médica);

5 - Gabriel José Martins Das Neves Branco (Médico);

6 - João Pedro Mendonça César Machado (Advogado);

7 - Anabela Do Cabo Morais (Psicóloga);

8 - Nuno Miguel Matos Pereira (Engenheiro Informático);

9 - Inês Gonçalves Marcão Pinto Bastos (Assistente Administrativa);

10 - Anabela Seabra Rodrigues (Bancária);

11 - Nelson Fernando Santinho Rosa Porfírio (Assistente Operacional);

12 - Eduardo José Morita Baceira (Consultor de Segurança);

13 - Irene Maria Damião Pires Cabral (Sócio-gerente);

14 - Cláudio Dinis Duarte Costa Pereira Batista (Professor);

15 - Maria Manuela De Jesus Campos (Assistente Social);

16 - João Carlos Teixeira Simplício (Empresário);

17 - Susana Maria Alves Rosa Porfírio (Assistente Operacional);

18 - João José Moreira De Sousa (Funcionário Público);

19 - Francisco José Figueiredo Monteiro (Fotógrafo);

20 - Vanda Patrícia Pereira Martins (Sóciogerente);

21 - José Manuel Santos da Mirra Silva (Segurança privado).