A rainha cancelou os seus compromissos virtuais agendados para terça-feira, pois continua a apresentar sintomas.

A monarca de 95 anos ainda tem "sintomas leves similares a uma constipação", depois de testar positivo para a covid-19 no domingo, mas "continuará com as tarefas simples" da sua agenda, afirmou um porta-voz do Palácio de Buckingham citado pelos media britânicos.

A rainha Isabel II está em isolamento no Castelo de Windsor.

Apesar de não ter compromissos públicos na agenda desta semana, estavam previstas algumas videoconferências.

O príncipe herdeiro da coroa britânica, de 73 anos, testou positivo na passada quinta-feira da semana passada, 48 horas depois de ter estado com a sua mãe.

Antes, Camilla, de 74 anos, esposa do príncipe Charles, já tinha anunciado que também tinha testado positivo.

A monarca ultrapassou a 6 de fevereiro a marca de 70 anos de reinado, tornando-se na primeira soberana britânica na história a atingir o Jubileu de Platina, uma longevidade sem precedentes.