Cerca de 980 pessoas terão recebido vacinas da Pfizer e da Janssen ontem e anteontem no centro de vacinação instalado no Queimódromo do Porto. As pessoas que tinham vacinas agendadas para este local, receberam já mensagens a indicar o novo local onde podem tomar a vacina.

A vacinação contra a covid-19 no Queimódromo do Porto foi suspensa pela coordenação da ‘task-force’ por causa de uma falha na cadeia de frio, tendo sido pedida uma investigação à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), foi hoje anunciado pelo grupo de trabalho coordenado por Gouveia e Melo.

Em comunicado, esta manhã, a chamada task-force para o plano de vacinação contra a covid-19 esclarecia que os utentes vacinados nos dias 10 e 11 de agosto (terça e quarta-feira) serão contactados pelas entidades de saúde, até a próxima semana, para “monitorizar a eficácia das vacinas inoculadas”.

Contudo, sublinhava que dadas as características das vacinas contra a covid-19, “não é expectável que a falha ocorrida no processo de conservação tenha impacto na saúde dos utentes”.

Dizia também que o Infarmed está a acompanhar a situação e acrescenta que, qualquer reação adversa deve ser comunicada através do Portal RAM. Poderão ainda esclarecer as suas dúvidas sobre a vacinação no email vacina.covid@arsnorte.min-saude.pt, adianta a nota.

A ‘task-force’ explicava que a suspensão decorre para que possa ser averiguado o cumprimento das normas e procedimentos em vigor, depois de uma alegada falha na cadeia de frio.

“Os agendamentos previstos para este centro de vacinação serão reagendados para outros centros nas proximidades”, acrescentava. O município do Porto tem a funcionar outros dois centros no Cerco e no Regimento de Transmissões.

Henrique de Gouveia e Melo encontra-se numa visita de trabalho de dois dias à Região de Saúde do Norte do país.