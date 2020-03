“O surto está, não surpreendentemente, a dominar os casos de desinformação desta semana. Aproximadamente um terço dos quase 90 casos desta semana é referente à desinformação sobre o vírus, as suas causas e a sua propagação”, indica numa análise hoje publicada o grupo de trabalho East StratCom, criado pela União Europeia (UE) em 2015 para combater a desinformação russa.

De acordo com o East StratCom, desde o final de janeiro passado, quando a crise do Covid-19 se intensificou, e até agora, registaram-se mais de 110 casos de ‘fake news’ relacionadas com o surto, com a desinformação a intensificar-se nos últimos dias e a ser essencialmente propagada por meios de comunicação pró-Kremlin (a favor do regime russo).

Na análise, o grupo de trabalho aponta que uma das mensagens mais difundidas é referente a “uma teoria da conspiração, de que […] o vírus foi criado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte [NATO, na sigla inglesa] ou em laboratório”.

“Encontrámos essa mesma afirmação, com pequenas variações, esta semana em russo, em árabe, em italiano, em inglês e em castelhano”, aponta o East StratCom, exemplificando que, neste último caso, se deveu ao serviço espanhol do canal estatal russo RT.