As autoridades da região espanhola de Madrid decretaram hoje o encerramento, a partir de quarta-feira e durante 15 dias, de todas as creches, escolas e universidades, depois do número de contágios pelo novo coronavírus ter duplicado naquela comunidade.

A medida surge numa altura em que esta região é a mais afetada em Espanha, contabilizando hoje 578 casos de Covid-19 (nome atribuído pela Organização Mundial Saúde à doença provocada pelo novo coronavírus), metade dos contágios totais diagnosticados em território espanhol. Na Comunidade de Madrid foram registadas, até à data, 17 mortes causadas pelo novo coronavírus. Em termos globais, Espanha contabiliza, até ao momento, 1.204 casos diagnosticados e 28 mortos. A decisão, anunciada após um conselho de governo extraordinário convocado pela presidente da região, Isabel Díaz Ayuso, vai afetar cerca de 1.200.000 alunos, sem contabilizar os estudantes universitários, segundo os 'media' espanhóis. Esta medida junta-se ao encerramento de 213 centros de dia para idosos que já tinha sido decretado na sexta-feira naquela região, uma vez que as autoridades espanholas consideraram que existia "um risco iminente e extraordinário para a saúde pública". No domingo, foi também anunciada uma restrição das visitas aos lares de idosos naquela zona, que ficam reduzidas a situações "estritamente necessárias". A epidemia de Covid-19 foi detetada pela primeira vez em dezembro na China e desde então foram infetadas mais de 110 mil pessoas, mas a maioria já recuperou. A doença provocou até ao momento cerca de 3.800 mortos em todo o mundo. Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave da epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 7.900 contaminados, estando neste momento cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no norte do país. Em Portugal há registo, até ao momento, de 39 casos confirmados de infeção, segundo informações transmitidas hoje à tarde durante uma conferência de imprensa conjunta da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e do secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.