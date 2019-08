“O Rei Mohammed VI (…) deu a ordem para que a partir deste ano não volte a ser realizada a cerimónia oficial de aniversário do soberano no Palácio Real”, informou um breve comunicado do Ministério da Casa Real, do Protocolo e dos Assuntos Externos.

Apesar da Casa Real marroquina não ter avançado mais informações ou ter especificado as razões que desencadearam tal decisão, investigadores citados pelas agências internacionais apontam razões económicas e políticas para explicar tal medida.

É o caso do investigador Rachid Aouraz, do Instituto Marroquino de Análise Política, que referiu que a decisão de Mohammed VI pode ser interpretada como uma medida de austeridade face ao aumento das críticas em relação aos encargos económicos associados à monarquia.

Em finais de julho, quando Mohammed VI de Marrocos cumpriu 20 anos no trono, o Gabinete Real também deu ordens para que as diferentes instituições evitassem grandes celebrações e aconselhou que os festejos fossem realizados “de acordo com os costumes e tradições” e “sem atos adicionais ou especiais”.