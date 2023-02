De acordo com o The Telegraph, Londres quer transferir para a Ucrânia 2,3 mil milhões de Libras (2,8 mil milhões de euros), verba resultante da venda do Chelsea, clube da primeira liga inglesa que pertencia a Roman Abramovich, mas precisa de autorização da União Europeia.

De recordar que as autoridades britânicas mantêm as contas de Roman Abramovich congeladas em resultado das sanções que o magnata russo é alvo.

O The Telegraph escreve que Abramovich prometeu doar os lucros resultantes da venda do clube (vendido em maio de 2022) por um total de 4,25 mil milhões de libras ( 4, 81 mil milhões de euros) a um consórcio americano liderado pelo investidor Todd Boely, mas segundo a agência de notícias russa TASS, o empresário Roman Abramovich não teve acesso ao processo da venda e não está envolvido na criação do fundo referente ao donativo.

"O dinheiro está à disposição das autoridades britânicas", segundo confirmaram representantes do empresário citados pela agência de notícias russa. A verba será entregue a um fundo especial para ajudar as vítimas da "operação militar" na Ucrânia, escreve a TASS.

No entanto, o lado britânico precisa de obter a aprovação da União Europeia para constituir o fundo e transferir a verba que tem estado cativa pelo Tesouro (Ministério da Finanças) da Inglaterra.

Ainda de acordo com o The Telegraph, o fundo, cujo montante constitui uma das maiores doações enviadas à Ucrânia, será gerido pelo ex-diretor da UNICEF do Reino Unido, Mike Penrose.