Falando na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, Mariana Vieira da Silva lembrou que em março “foi criada uma comissão técnica multidisciplinar para a prevenção e combate à violência doméstica”, que ficou encarregue de se debruçar sobre metodologias de recolha e tratamento de dados estatísticos, intervenção das autoridades e modelos de formação.

De acordo com a ministra, o relatório final desta comissão, que já deveria ter sido entregue, “ainda está a ser ultimado”, dado que a equipa “pediu mais alguns dias” até entregar o documento.

“A informação que me foi dada é que ele me será entregue dia 28 de junho e que nele constarão as recomendações para ultrapassar os constrangimentos identificados”, adiantou, assinalando que o documento vai conter “recomendações a que o Governo se compromete a responder e a dar seguimento”.

A ministra da Presidência notou também que esta comissão se tem “reunido numa base semanal ao longo destes três meses”, tendo desempenhado um trabalho que incluiu visitas, encontros com vítimas e agentes de segurança ou reuniões com serviços público.