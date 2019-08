Centenas de toneladas de chumbo foram derramadas ou dispersas em partículas e as autoridades foram fortemente criticadas por diversas associações pela forma tardia como a situação foi revelada e tratada.

Os trabalhos – que envolvem um total de 10 mil metros quadrados – deverão mobilizar vários processos de descontaminação e vão continuar até 23 de outubro, segundo as autoridades.

Ocorrido em 15 de abril, o incêndio que atingiu a emblemática catedral situada em Paris provocou a libertação para a atmosfera de várias toneladas de partículas de chumbo, tendo sido verificado, em vários locais nas imediações do monumento, níveis de concentração do metal considerados como prejudicais para a saúde pública.

O primeiro passo na descontaminação é aspirar todo o chumbo possível do asfalto da rua, depois uma escovagem com um produto tensioativo e, finalmente, uma limpeza com alta pressão que permita a recuperação imediata das águas, por aspiração.

No final de julho, um grupo ambientalista francês apresentou uma queixa judicial por causa da poluição com chumbo provocada pelo incêndio da Catedral de Notre-Dame, acusando as autoridades competentes de ineficácia e de falta de transparência.