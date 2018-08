O centro da cidade de Faro e a vila de São Brás de Alportel, também no distrito de Faro, estiveram esta tarde sem energia elétrica, tendo a situação sido normalizada cerca das 20:00, disse à agência Lusa fonte da EDP Distribuição.

De acordo com a mesma fonte, a avaria afetou a zona do centro da cidade de Faro e uma parte da vila de São Brás de Alportel, no Algarve.

Segundo a diretora de comunicação da EDP Distribuição, Fernanda Bonifácio, a avaria foi reparada cerca das 19:00 e neste momento “tudo está normalizado”.

A avaria ocorreu num cabo de rede subterrânea e não esteve relacionada com o incêndio que lavra desde sexta-feira na serra de Monchique, na região algarvia.

“É uma situação que pode ocorrer em qualquer lugar e não está de modo algum relacionada com o incêndio de Monchique”, afirmou.