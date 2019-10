“A Rússia está a prestar uma enorme ajuda à República Centro-Africana”, disse Touadéra, no final de uma reunião com Putin na primeira cimeira Rússia-África, que decorre hoje e amanhã em Sochi, uma estância balnear russa nas margens do Mar Negro.

Os russos, que se encontram no terreno a prestar diverso apoio militar, desde o treino de efetivos militares e paramilitares à modernização do equipamento das forças armadas do país, entregaram recentemente um “segundo fornecimento de armamento” à RCA, permitindo ao país cobrir “todas as necessidades em armas ligeiras”, de acordo com Touadéra, citado pela agência France Presse.

Mas o chefe de Estado africano acrescentou que “são necessárias armas mais pesadas para criar forças eficazes”.

“Acreditamos que os parceiros russos também nos fornecerão meios letais (…), veículos de combate, morteiros e outra artilharia, que permitirá reforçar as nossas forças de defesa e segurança”, disse o Presidente da RCA.

Para tanto, é necessário, de acordo com Touadéra, que as Nações Unidas levantem por inteiro o embargo de armas imposto à RCA.