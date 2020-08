"O mais preocupante é toda a parte de restauração e organização de eventos. Aí podemos pensar que vai haver um grande impacto sobre este setor. [...] Vai haver falências de algumas empresas que não se vão conseguir sustentar", afirmou Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, em declarações à agência Lusa.

Se as dificuldades podem agravar-se para quem tem restaurantes na comunidade devido às restrições ligadas à pandemia de covid-19, outros setores, como a construção civil, que perfaz entre 40% a 45% das empresas de portugueses em França, "não vão ter muito impacto".

"As empresas vêm com vontade de trabalhar e com espírito positivo", acrescentou Carlos Vinhas Pereira.

Carlos Alberto Gonçalves, deputado do PSD eleito pelo círculo da Europa, também está otimista em relação ao desempenho de grande parte das empresas portuguesas.

"Em França existe algum otimismo na recuperação económica que pode permitir a uma comunidade empreendedora como a nossa e muito menos dependente do que outras do Estado, que possa em 2021 recuperar caso a pandemia não estrague as previsões económicas", indicou.

Para o deputado social-democrata há outras preocupações na ‘rentrée’, como o ensino de português. "Os encarregados de educação de crianças que aprendem português não têm qualquer informação sobre o que vai acontecer", declarou.

Mas também em relação ao movimento associativo, que se encontra numa situação complicada devido à interdição de realização de eventos que sustentavam a sua atividade anual.