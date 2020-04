Numa mensagem dirigida à comunidade académica, António de Sousa Pereira afirma que com o levantamento do Estado de Emergência, anunciado para dia 2 de maio, a prioridade é o “restabelecimento das atividades de investigação e dos serviços de apoio aos estudantes”, tais como as bibliotecas e os serviços de atendimento ao público.

À Lusa, o gabinete de comunicação adiantou, no entanto, que o restabelecimento será definido por cada unidade orgânica e de investigação, quando reunirem e definirem condições para tal.

Na missiva, o reitor adianta que a Universidade do Porto vai providenciar máscaras de uso geral, dispensadores à base de álcool para a desinfeção das mãos, barreiras de acrílico para garantir o afastamento físico nos locais de atendimento e equipamentos para desmaterialização dos pagamentos.

Além disso, o acesso a salas de aulas e laboratórios será “condicionado”, por forma a assegurar o distanciamento físico, bem como implementado um plano de higienização regular de instalações e equipamentos.

No entanto, António de Sousa Pereira lembra que é “indispensável” que a comunidade académica siga “estritamente as recomendações das autoridades de saúde e as normas higieno-sanitárias em vigor”.

Paralelamente, serão privilegiados os métodos de ensino à distância, sendo que as atividades de ensino presenciais “ficam, até ao final do ano letivo, circunscritas a algumas aulas práticas ou laboratoriais”.