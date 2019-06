Em causa está a saída dos Estados Unidos daquele acordo, rubricado em 2015, e a imposição de sanções económicas de Washington contra Teerão.

A reunião de acompanhamento da aplicação do acordo, presidida pela Alta Representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini, conta com a participação da China, França, Alemanha, Rússia, Reino Unido e Irão.

O contexto é de grande tensão entre Teerão e Washington e o encontro ocorre quando falta pouco mais de uma semana para o final do prazo dado pelo Irão aos Estados ainda parte do acordo para o ajudarem a contornar as sanções norte-americanas que arruinam a sua economia.

Um ano depois dos EUA terem anunciado a saída do acordo e restabelecerem sanções, no passado dia 08 de maio, Teerão anunciou que deixaria de respeitar dois dos seus compromissos no âmbito do acordo, renunciando a limitar as suas reservas de água pesada e de urânio enriquecido.

Adiantou que deixaria de respeitar as restrições sobre o grau de enriquecimento de urânio e retomaria o seu projeto de construção de um reator de água pesada em Arak (centro) se os signatários do acordo não conseguissem cumprir os seus compromissos no prazo de 60 dias.