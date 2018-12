Os trabalhos da reunião mundial sobre o clima COP24 começam hoje em Katovice, na Polónia, para debater compromissos específicos de combate às alterações climáticas, e o papel das tecnologias e dos cidadãos.

De acordo com a agenda da 24.ª Conferência da Partes (COP24) da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês), começam hoje os primeiros encontros plenários, embora apenas na segunda-feira aconteça a cerimónia de abertura oficial do encontro mundial, que se prolonga até 14 de dezembro.

A conferência junta os representantes das partes da UNFCCC e é organizada pela Polónia pela terceira vez, juntando na fase final, entre 11 e 14 de dezembro, líderes de vários países.

Portugal estará representado oficialmente pelo ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. Ambientalistas e especialistas em alterações climáticas portugueses participam também na COP24.

A propósito do início da COP24 realiza-se hoje em Bruxelas uma marcha pelo clima.