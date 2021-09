Veja todas as capas de jornais e revistas aqui

- “OE 2022 já tem sim garantido”

- “Miguel Caetano, filho de Marcello Caetano, e o 25 de Abril: ‘Pensei que o meu pai podia ter ficado morto ali no meio’”

- “Ex-primeiros-ministros faltam a homenagem a Balsemão”

- “Autárquicas: Junker e Monti apelam ao voto em Moedas”

- “Santana sem direito a nome nem símbolo no boletim de voto”

- “Regresso às aulas: ‘85% de vacinados não garantem imunidade’, diz Carmo Gomes”

- “Novo Banco: Recuperação exemplar coloca banco na rota dos lucros”

- “Central do Pego: Acionistas não se entendem”

- “Dez anos depois da ‘Primavera Árabe’, Mustafá Karaali, repórter de guerra: ‘A comunidade internacional já esqueceu os sírios. Ninguém quer saber’”

- “Fotografias nas redes sociais com terroristas do Daesh tramam irmãos iraquianos”

- “Lista de espera de doentes para cirurgia é a menor em dois anos e meio”

- “Reportagem: Os profissionais que fizeram da vacinação um sucesso”

- “Crise climática: ‘Não estamos a ter capacidade de travar o destino’”

- “20 anos do 11 de Setembro: Como bin Laden explorou uma América ‘sem imaginação’”

- “Ensino Superior: Reforço de vagas garante entrada a 56 mil estudantes”

- “Arquitetura: Há um Faro modernista para bater à porta”

- “Festival de Veneza: Um ‘Dune’ que não faz esquecer Lynch e uma Diana que não faz esquecer a de ‘The Crown’”

- “Alerta para atentado na Alemanha denunciou irmãos iraquianos”

- “Crítica aos confinamentos excessivos na abertura do Avante”

- “Tribunal de Contas condena 90 gestores públicos a devolver 2,6 milhões”

- “Javalis: Governo quer travar acidentes sem alargar a caça”

- “Covid-19: Testagem massiva no início do ano escolar”

- “Analistas avisam para subida dos preços da luz”

- “Autárquicas: Candidatos a Braga apostam no transporte público”

- “Porto: Turistas são personagens principais na Rua das Flores”

- “Ronaldo já consta do Livro do Guiness”

- “Ciclismo: Grande Premo JN: Argentino em ‘sprint’ supersónico”

- “Orçamento do Estado da retoma: Banqueiros, empresários e gestores pedem prioridade às empresas”

- “Autárquicas: Moedas desceu a Almirante Reis com ‘responsabilidade perante os lisboetas’”

- “Migrantes: Pandemia castigou os mais vulneráveis. Portugal é destacado por medidas de apoio”

- “Herói de Cuba: ‘Hostilidade contra Havana está intacta com Joe Biden. Até pior do que com Trump’”

- “Adriana Oliveira: A primeira mulher nos mergulhadores da Marinha, aos 24 anos”

- “Opinião de Anselmo Borges: ‘As mulheres sejam submissas aos maridos’”

- “Governo põe funcionários de escolas e SNS a contar para ‘emprego privado’”

- “’Brunch’ com…: Patrícia Clímaco: A imobiliária empreendedora que viu e ajudou a mudar Lisboa”

- “Covid-19: ser ou não vacinado? Metade dos tenistas é contra e a discussão está no ar”

- “Afeganistão: Os filmes de uma tragédia”

- “’Route 118’: Uma maneira deferente de provar os vinhos do Tejo”

- “FC Porto na lista negra do Novo Banco”

- “Militares portugueses fazem triagem de refugiados afegãos”

- “Igor Sampaio morre aos 76 anos”

- “Benfica: Rui Costa pressionado a esvaziar poder de administrador financeiro”

- “Pandemia: Algarve com maior incidência de contágios”

- “Inapto para bombeiro ateia cinco incêndios”

- “O futuro é deles. Rúben Amorim já selecionou o grupo restrito de jovens que serão as grandes apostas do Sporting”

- “Benfica. Gil Dias foi o sacrificado”

- “Seleção. Estreias à vista”

- “Inglaterra. Duas horas para conseguir uma camisola de Ronaldo”

- “SC Braga. Bons Sinais em Espanha”

- “FC Porto. Zaidu pode jogar a central”

- “Sporting. Gonçalo Inácio mostra as garras: ‘Estou cada vez melhor’”

- “Benfica. Rui Costa mantém elenco”

- “FC Porto. Zaidu interessa ao Fenerbahçe”

- “Arquivado. UEFA já disse adeus. Decisão tirou pressão nos últimos dias de mercado”

- “Benfica. Oposição quer frente comum. Movimentos estudam candidatura única contra Rui Costa”

- “Sporting. Renan: Impasse custa 1,2 milhões de euros/ano”

- “Catar-Portugal. Santos admite falhas. ‘Fomos lentos e cedemos espaço à Irlanda’”

- “Vilareal-Braga. Submarino abalroado com leite e chiquinho”