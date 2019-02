"As eleições europeias são um grande desafio e o risco é importante, mas o risco só vai aumentar em todas as eleições daqui para a frente já que há tecnologias que se estão a desenvolver que vão tornar cada vez mais difícil identificar as informações falsas", disse Marine Guillaume, investigadora e chefe da missão "Cibersegurança e assuntos digitais" do Centro de Análise, Previsão e Estratégia do Ministério dos Negócios Estrangeiros de França.

Na conferência "Ingerências e desinformação no horizonte das eleições europeias", promovida pela delegação da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris e Notre Europe - Instituto Jacques Delors, realizada hoje na capital francesa, esta investigadora afirmou ainda que o modelo de produção destas informações falsas já não é um exclusivo da Rússia.

"Os Estados começam o compreender que não é difícil fazer isto e que não é preciso um grande investimento. Temos agora o Irão, também a China e nada nos impede de pensar que os atores não democráticos vão ter um papel cada vez maior nesta difusão", acrescentou a investigadora francesa, não esquecendo outras organizações como extrema-direita americana, organizações terroristas e máfia.

Também presente nesta conferência, Ricardo Gutierrez, secretário-geral da Federação Europeia de Jornalistas e membro do grupo de Alto Nível sobre as Fake News, da Comissão Europeia, disse que esteve com alguns jovens que produziam informações falsas na Macedónia e que "é algo completamente artesanal".