O rés-do-chão era, na verdade, uma garagem, na Amadora, Lisboa, transformada em casa-biblioteca. Amplo, cheio de estantes, livros, discos de vinil, era onde Ruben de Carvalho conservava a coluna de som que comprou quando ainda era jovem e, há anos, ainda ligava para ouvir a música de que gostava, do fado ao jazz, passando pelos blues, a música americana em que era especialista.

Lá estavam coleções de jornais - foi jornalista, chefe de redação da “Vida Mundial”, do “Avante!” –, alguns posters a anunciar acontecimentos do PCP ou concertos. Foi, desde a primeira edição, em 1976, um dos organizadores da festa do “Avante!”.

Ruben era o único membro do atual Comité Central do PCP que tinha estado preso nas prisões da PIDE, a polícia política do regime ditatorial derrubado pelo 25 de Abril de 1974. “Tiveram a fineza de me apresentar todas as prisões do fascismo”, ironizou, em entrevista ao Observador, em 2016.

Politicamente, foi um defensor da solução governativa em que o PCP apoiou, no parlamento, com o PEV e BE, o Governo minoritário do PS, e tinha tido a experiência autárquica na câmara de Lisboa, como vereador da CDU, durante os anos em que António Costa foi presidente do município (2007-2013), que conheceu bem – “andei com ele ao colo” - por os pais serem amigos.

“Votei favoravelmente esta solução que não marca nenhuma alteração particular da parte do PCP. Sempre defendemos a necessidade de uma alternativa de esquerda para a governação. Não tiramos nenhum coelho do chapéu”, afirmou ainda ao Observador, recordando que em 2015 “criaram-se condições objetivas”, os resultados eleitorais, “e subjetivas para que isso acontecesse”.

Ruben Luís Tristão de Carvalho e Silva nasceu em Lisboa em 21 de julho de 1944 e aderiu ao PCP em 1970, depois de ter passado pela direção da comissão pró-associação dos estudantes do ensino liceal e da Faculdade de Letras, ainda na década de 1960.

Foi preso pela PIDE seis vezes (esteve em Caxias e no Aljube), a primeira das quais em 1961 e a última em 07 de abril, 18 dias antes do golpe de estado.