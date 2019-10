“O país com um incumprimento mais elevado no pagamento das suas quotas nestes últimos tempos são os Estados Unidos. A sua dívida ao orçamento da ONU já superou os 1.000 milhões de dólares [cerca de 910 milhões de euros]”, informou o Ministério liderado por Serguei Lavrov, para acrescentar que são evidentes “as intenções de Washington em prejudicar o trabalho da Organização”.

Citado pela agência EFE, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo acrescentou que esta pressão financeira se soma à “política imprevisível e preconceituosa” dos EUA na concessão de vistos aos membros das delegações.

Neste contexto fez referência às situações em que as autoridades norte-americanas demoram ou recusam conceder vistos a diplomatas russos que pretende participar em atividades da Organização das Nações Unidas.

O Ministério russo referiu, por outro lado, que Moscovo tem cumprido dentro do prazo e integralmente com os pagamentos das suas quotas no orçamento da ONU, e lançou o repto a que todos os demais países membros da ONU exerça “autodisciplina orçamental”.