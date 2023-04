O principal porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, confirmou que manter Kiev longe da NATO é um objetivo prioritário para o seu regime.

“Caso contrário, representaria um grave perigo para o nosso país, para a nossa segurança”, argumentou Peskov, citado pela agência Interfax.

O Kremlin não admite a perspetiva de uma hipotética futura entrada da Ucrânia na NATO — uma hipótese que, de resto, oficialmente não se coloca por enquanto.

Ainda assim, Kiev pediu aos países membros da Aliança ajuda política e militar, alegando que a segurança dos estados-membros também está em risco.

Stoltenberg chegou à Ucrânia na quinta-feira, numa visita surpresa, que constitui a primeira vez da visita do mais alto responsável da organização.

E, mesmo assim, a NATO evitou permitir a captação de qualquer imagem do secretário-geral junto do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, justamente pelas possíveis implicações dessa foto no contexto da guerra.