De acordo com o Ministério da Defessa russo, “no setor de Kupiansk (região de Kharkiv), o grupo militar ocidental repeliu cinco ataques de grupos de assalto” de brigadas inimigas, causando 25 baixas às forças ucranianas.

No setor de Limán, da região anexada de Lugansk, as unidades russas repeliram dois ataques ucranianos e causaram quase uma centena de baixas inimigas.

“No setor de Donetsk, as unidades do grupo Sul, com o apoio do fogo de artilharia, repeliram outros dois ataques”, segundo a mesma fonte, que acrescenta que, em 24 horas, as forças ucranianas perderam aí 250 homens.

Outros quatro ataques foram repelidos no setor sul de Donetsk.