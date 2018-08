Em entrevista ao diário Kommersant e divulgada pela televisão estatal, Dmitri Medvedev considerou que os planos da NATO sobre uma eventual proposta de integração da Geórgia na organização são “absolutamente irresponsáveis” e “uma ameaça à paz”.

Medvedev ocupava a Presidência da Rússia durante a guerra de agosto de 2008, que eclodiu quando tropas georgianas tentaram sem sucesso retomar o controlo da província separatista da Ossétia do Sul, com a Rússia a enviar tropas que derrotaram as forças georgianas em cinco dias.

O exército russo estava preparado para avançar em direção à capital da Geórgia, mas Medvedev impediu a ofensiva ao aceitar uma trégua mediada pela União Europeia.

Após a guerra, a Geórgia perdeu o controlo total da Ossétia do Sul, e ainda da Abkházia, outra região separatista.

A Rússia reforçou a presença militar nas duas regiões e reconheceu-as como Estados independentes, mas apenas alguns países optaram por acompanhar Moscovo.

As relações entre Moscovo e Tbilissi registaram progressos, mas a questão das regiões secessionistas permanece, impedindo a total normalização das relações.