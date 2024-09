“Na madrugada de 22 de setembro de 2024, o inimigo atacou com dois mísseis aéreos guiados ‘X-59/69’ o espaço aéreo da zona temporariamente ocupada da região de Luhansk e lançou 80 ‘drones’ de ataque do tipo ‘Shahed’ a partir de Yeisk e de Kursk, no Federação Russa”, informou a Força Aérea Ucraniana em suas redes sociais.

O exército ucraniano referiu que 71 ‘drones’ de ataque foram abatidos e outros seis foram neutralizados no solo e observou que as defesas aéreas ucranianas foram ativadas nas regiões de Khmelnitsky, Vinitsia, Cherkassy, Kirovohrad, Yitomir, Kiev, Sumi, Poltava, Kherson e Mikolaiv.

Na região sul de Kherson, dois homens de 51 e 86 anos foram hospitalizados após serem feridos por explosivos lançados por um ‘drone’, disse o chefe da administração militar regional, Roman Mrochko.

Em Kiev, as defesas aéreas abateram vários ‘drones’, anunciou a administração regional.

Não houve vítimas, mas os fragmentos dos dispositivos intercetados provocaram incêndios em dois bairros da região, já extintos, segundo a fonte, bem como danos numa habitação particular.

Por sua vez, o governador de Poltava (centro), Filip Pronin, relatou danos na infraestrutura energética de um dos distritos da região.

“Felizmente não houve vítimas. No entanto, há danos nas infraestruturas numa zona da região”, afirmou no Telegram, acrescentando que cerca de uma centena de pessoas ficou sem eletricidade.

Na madrugada de sábado, o governador de Sumi (nordeste) também denunciou um atentado bombista contra instalações elétricas no município de Shotski.

Na mesma noite, outro atentado bombista na cidade de Kharkiv (nordeste) deixou cerca de 20 pessoas feridas, incluindo três menores, e causou danos em sete blocos de apartamentos.