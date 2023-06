Adam Hodge, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, disse que Joe Biden já foi informado da escalada da situação russa e que a Casa Branca está a monitorizar a situação. Em causa estão as ameaças à liderança de militar russa por parte do líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, depois de Procurador-Geral russo ter aberto inquérito por motim.

Prigozhin disse ao início da noite que a Rússia era "demoníaca" e "deveria ser parada. Entretanto duas colunas militares do grupo Wagner, uma com 50km e outra com 80km, já terão chegado a Rostov. Moscovo bloqueou já a autoestrada que faz a ligação entre Moscovo e Rostov.

Esta é a maior ameaça à liderança de Putin desde o início da guerra. O líder russo ainda não reagiu, contudo todos os comunicados do Kremlin asseguram que está a acompanhar a situação.