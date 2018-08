Vários conselheiros russos já colaboram com as forças centro-africanas, nomeadamente na proteção do Presidente Faustin-Archange Touadera.

Moscovo assumirá desta forma um maior envolvimento na RCA, cujo Governo tenta reforçar as suas forças armadas na luta contra grupos que controlam a maioria do território do país.

O acordo "irá permitir fortalecer as ligações na esfera da defesa", afirmou Shoigu no final da cerimónia.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou várias sanções contra a RCA, incluindo a proibição da exportação de armas para aquele país africano.

França, Bélgica, China e os Estados Unidos da América terão também fornecido armamento às forças militares da RCA.

O acordo de cooperação entre os dois países surge no rescaldo do homícidio, no final de julho, de três jornalistas russos, numa emboscada na RCA.

As vítimas investigavam o grupo militar privado russo Wagner e as suas ligações ao Governo de Moscovo e a forças rebeldes.

Tanto as autoridades centro-africanas como Moscovo consideraram as mortes consequência de um roubo, versão criticada por vários grupos e personalidades ativistas dos direitos humanos.

Desde o início de 2018 que a Federação Russa deslocou instrutores militares para a RCA, tendo ainda fornecido armas às forças armadas. Além de garantir a segurança do Presidente Faustin-Archange Touadéra, o conselheiro de segurança é também um russo.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do afastamento do ex-Presidente François Bozizé por vários grupos reunidos na designada Séléka (que significa coligação, na língua local), o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-balaka, levando então à intervenção de uma força das Nações Unidas, no terreno desde 2014.

O Governo do Presidente Faustin-Archange Touadera, um antigo primeiro-ministro que venceu as presidenciais de 2016, controla cerca de um quinto do território. O restante é dividido por mais de 15 milícias, que, na sua maioria, procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

O conflito na RCA, que tem o tamanho da França e uma população que é menos de metade da portuguesa (4,6 milhões), já provocou 700 mil deslocados e 570 mil refugiados e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária.

Portugal está presente no país desde o início de 2017, no quadro da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA).

No início de julho, soube-se que o major-general do Exército português Marco Serronha vai assumir o cargo de 2.º comandante da MINUSCA.

A que já é a 3.ª Força Nacional Destacada Conjunta, composta por 159 militares, dos quais 156 do Exército, sendo 126 paraquedistas, e três da Força Aérea, iniciou a missão em 05 de março de 2018 e tem a data prevista de finalização no início de setembro deste ano.

Estes militares compõem a Força de Reação Rápida da MINUSCA, têm a base principal na capital, junto ao aeroporto, e já estiveram envolvidos em quase duas dezenas de confrontos com os rebeldes.

Portugal também integra a Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana (EUMT-RCA), que é comandada pelo brigadeiro-general Hermínio Teodoro Maio.

A EUTM-RCA, que está empenhada na reconstrução das forças armadas do país, tem 45 militares portugueses, entre os 170 de 11 nacionalidades que a compõem.