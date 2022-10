Vladimir Putin anunciou na última sexta-feira a anexação de quatro regiões da Ucrânia, concretamente Donetsk, Lugansk, ambas no leste, e ainda Zaporijjia e Kherson, a Sul. A verdade, contudo, é que poucas horas depois de o ter anunciado, os russos deixaram de controlar totalmente essas mesmas quatro regiões.

Já antes do discurso de anexação de Vladimir Putin e também dos referendos levados a cabo nestas regiões, as tropas ucranianas, a 20 de setembro, conseguiram recuperar a cidade de Bilohorivka, que fica a 20 quilómetros da área de Lysychansk-Sievierodonetsk, o último reduto ucraniano na região de Luhansk que a Rússia capturou a 3 de julho.

Após esse avanço, já no último sábado a Ucrânia reivindicou então a posse de Lyman, uma importante e estratégica cidade na região de Donetsk, algo que acabou também por ser confirmado pelas autoridades russas.

Por último, na noite de segunda-feira, as tropas de Zelensky conseguiram romper as defesas de Moscovo na região de Kherson. As informações, mais uma vez, foram confirmadas por militares russos, o que traduz assim que, neste momento, a Rússia já não controla totalmente nenhuma das regiões anexadas.