A agência russa TASS revelou esta quarta-feira, citando Igor Trunov, presidente da União Russa de Advogados, que o ministério da saúde da Rússia respondeu ao seu apelo por assistência financeira para os soldados que estão a lutar na guerra da Ucrânia.

Nesse sentido, o ministério “determinou a possibilidade de apoio financeiro do orçamento federal para conservação e armazenamento gratuito de células germinativas (espermatozóides) para os cidadãos mobilizados”, disse Trunov.

Este apoio surge após as notícias de outubro último, quando foi noticiado na Rússia um aumento significativo na procura de bancos de esperma, logo depois do anúncio de Vladimir Putin de uma mobilização parcial de soldados na reserva para apoiar a guerra na Ucrânia.

“Antigamente, os principais clientes eram as pessoas com doenças crónicas. Agora são os homens saudáveis que congelam o esperma, caso algo lhes aconteça, para que possam ter a possibilidade garantida de serem pais”, lia-se numa peça da BBC no mês de outubro.