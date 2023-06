As forças russas repeliram hoje um ataque ucraniano com 'drones' (aeronaves não tripuladas) contra uma refinaria de petróleo na região de Bryansk, próximo da fronteira com a Ucrânia e a Bielorrússia, disse o governador local.

“Os sistemas de defesa aérea russos no distrito de Novozybkov repeliram durante a noite um ataque das forças ucranianas à refinaria de petróleo de Druzhba”, disse Alexander Bogomaz na rede social Telegram. “Graças ao profissionalismo dos nossos militares (…), três ‘drones’ foram destruídos”, acrescentou o governador de Bryansk, citado pela agência francesa AFP. O ataque teria como alvo uma estação bombagem do oleoduto Druzhba, que fornece petróleo às refinarias bielorrussas e serve para o trânsito para a Europa, segundo a agência espanhola EFE. O oleoduto tem origem na região russa de Samara, passa por Bryansk e divide-se em dois ramais, norte e sul, passando pela Bielorrússia, Ucrânia, Polónia, República Checa, Eslováquia, Alemanha e Hungria. O distrito de Novozybkov faz fronteira com a Bielorrússia e dista cerca de duas dezenas de quilómetros a norte da fronteira russa com a Ucrânia, em linha reta. Os ataques com ‘drones’ contra o território russo e a península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014, multiplicaram-se nas últimas semanas, depois de Kiev ter anunciado uma contraofensiva. Na quinta-feira, a Rússia afirmou ter neutralizado nove ‘drones’ sobre a Crimeia. Em 09 de junho, três pessoas ficaram feridas quando um ‘drone’ embateu num edifício residencial na cidade de Voronezh, a cerca de 200 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. Desconhece-se o número de baixas civis e militares na guerra russa contra a Ucrânia, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será elevado. O conflito mergulhou a Europa naquela que é considerada como a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram