"De acordo com as informações preliminares, esta segunda-feira de manhã [5h45, hora local] um militar abriu fogo sobre três colegas no edifício administrativo da base aérea". A informação é avançada pela agência noticiosa russa Interfax que cita o gabinete de comunicação do distrito militar do oeste.

Três militares foram mortos e um outro ficou gravemente ferido não correndo perigo de vida.

Segundo a mesma agência noticiosa, o homem já foi identificado como sendo Anton Mikhailovich Makarov, um soldado contratado de apenas 20 anos.

O ataque terá acontecido durante a patrulha, quando Makarov atacou um grupo de oficiais que chegavam para verificar a atividade do plantão com um machado, roubando uma arma de serviço e aberto fogo sobre o grupo.

Já o paradeiro do suspeito é incerto com uns meios a avançar que Anton Makarov está em fuga e outros a noticiar que este se encontra barricado na base militar a cerca de 320 quilómetros de Moscovo, onde já decorrem negociações com as autoridades da região