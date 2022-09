1. Um terço do Paquistão está inundado

Uma temporada de chuvas extraordinariamente intensas, combinada com o rápido derretimento de glaciares, deixou um terço do Paquistão debaixo de água.

Um em cada sete paquistaneses foi afetado, sendo que muitos neste momento estão sem abrigo. Além disso, cerca de 900 mil animais morreram e 90% das plantações foram danificadas.

2. A ideia genial da Alemanha que permitiu ao país economizar 1.8 milhões de toneladas de emissões de CO2

A Alemanha disponibilizou bilhetes de comboio, elétricos e autocarros a 9 euros para viagens ilimitadas durante um mês em redes regionais. Isto permitiu economizar 1.8 milhões de toneladas de emissões de CO2, e em apenas três meses, a Alemanha poupou o equivalente à energia necessária para 350 mil casas.

Desde que esta tarifa foi introduzida, no início de junho, de forma a reduzir o consumo de combustível e aliviar o aumento do custo de vida, cerca de 52 milhões de bilhetes foram vendidos — um quinto deles a pessoas que normalmente não usam transportes públicos.

Esta é uma ideia que tem vindo a ser apoiada por vários cientistas climáticos e que, mais uma vez, se verifica factual. Acompanhada de um investimento em transportes públicos de qualidade, pode ser um bom passo para combater a crise climática.

3. O que se passa na Somália?

Enquanto todos os olhos estão virados para a guerra na Ucrânia, o dobro das crianças morreram na Somália durante uma seca intensa.

Esta reportagem em vídeo mostra as condições devastadoras pelas quais as pessoas da Somália estão a passar. Cerca de um milhão de pessoas abandonaram as suas casas, em busca de comida devido à grande seca que o país enfrenta.

Centenas de crianças já morreram de desnutrição e doenças relacionadas, mortalidade em parte motivada pelo facto da ajuda global dos países mais responsáveis pela crise climática ter ficado aquém em milhões de dólares.

Por cá: Montras apagadas, menos luz na rua e ajustes de temperatura. Como é que Portugal pode poupar energia?

Depois da ameaça do corte de fornecimento de gás russo à Europa, a Comissão Europeia definiu metas de poupança de energia e vários países estão já a preparar planos de redução do consumo. Portugal não é exceção e os vários setores têm sugestões para que não haja escassez no inverno — mas também há ideias quanto ao que não pode mesmo acontecer.

Em Portugal, o plano de poupança energética deverá ser conhecido em breve, mas desperta já as atenções.

