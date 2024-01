Os partidos políticos tinham até ontem, 29 de janeiro, para entregar as listas com os seus candidatos a deputados. Oficialmente, a campanha eleitoral começa a 25 de fevereiro e vai até 8 de março, mas é sempre tempo para saber quem são os nomes propostos para cabeça-de-lista no distrito em que vai votar.

São 22 círculos eleitorais, correspondentes aos 18 distritos do continente, Açores, Madeira e ainda os círculos da emigração, Europa e Fora da Europa. No total, serão eleitos 230 deputados, mas há círculos eleitorais que contam mais do que outros, consoante a população (e alguns votos vão para o lixo).

Lisboa (elege 46 deputados)

Mariana Vieira da Silva (PS)

Luís Montenegro (AD)

André Ventura (Chega)

Bernardo Blanco (IL)

Mariana Mortágua (BE)

Paulo Raimundo (CDU)

Inês Sousa Real (PAN)

Rui Tavares (Livre)

Porto (40)

Francisco Assis (PS)

Miguel Guimarães (AD)

Rui Afonso (Chega)

Carlos Guimarães Pinto (IL)

Marisa Matias (BE)

Alfredo Maia (CDU)

Anabela Castro (PAN)

Jorge Pinto (Livre)

Braga (19)

José Luís Carneiro (PS)

Hugo Soares (AD)

Filipe Melo (Chega)

Rui Rocha (IL)

Bruno Maia (BE)

Sandra Cardoso (CDU)

Rafael Pinto (PAN)

Tersa Mota (Livre)

Setúbal (18)

Ana Catarina Mendes (PS)

Teresa Morais (AD)

Rita Matias (Chega)

Joana Cordeiro (IL)

Joana Mortágua (BE)

Paula Santos (CDU)

Alexandra Moreira (PAN)

Paulo Muacho (Livre)

Aveiro (16)

Pedro Nuno Santos (PS)

Emídio Sousa (AD)

Jorge Gonçalves (Chega)

Mário Amorim Lopes (IL)

Moisés Ferreira (BE)

Joana Dias (CDU)

Ana Gonçalves (PAN)

Joana Filipe (Livre)

Leiria (10)

Eurico Dias (PS)

Telmo Faria (AD)

Gabriel Mithá (Chega)

Miguel Silvestre (IL)

Rafael Henriques (BE)

João Paulo Delgado (CDU)

Rodrigo Andrade (PAN)

Inês Pires (Livre)

Coimbra (9)

Ana Abrunhosa (PS)

Rita Júdice (AD)

António Pinto Pereira (Chega)

Pedro Brinca (IL)

Miguel Cardina (BE)

Fernando Teixeira (CDU)

João Costa (PAN)

Clara Cruz Santos (Livre)

Faro (9)

Jamila Madeira (PS)

Miguel Pinto Luz (AD)

Pedro Pinto (Chega)

Pedro Bettencourt (IL)

José Gusmão (BE)

Catarina Marques (CDU)

Saúl Rosa (PAN)

Rodrigo Teixeira (Livre)

Santarém (9)

Alexandra Leitão (PS)

Eduardo Oliveira e Sousa (AD)

Pedro Frazão (Chega)

João Seilá (IL)

Bruno Gois (BE)

Bernardino Soares (CDU)

Vera Matos (PAN)

Pedro Mendonça (Livre)

Viseu (8)

Elza País (PS)

António Leitão Amaro (AD)

João Tilly (Chega)

Hélio Marta (IL)

José Miguel Lopes (BE)

Alexandre Hoffman Castela (CDU)

Carolina Pia (PAN)

Luís Marques (Livre)

Madeira (6)

Paulo Cafôfo (PS)

Pedro Coelho (AD)

Francisco Gomes (Chega)

Gonçalo Maia Camelo (IL)

Dina Letra (BE)

Silvia Vasconcelos (CDU)

Marco Gonçalves (PAN)

Carlos Andrade (Livre)

Viana do Castelo (6)

Marina Gonçalves (PS)

José Pedro Aguiar-Branco (AD)

Eduardo Teixeira (Chega)

Marta Von Fridden (IL)

Adriana Temporão (BE)

Joaquim Celestino Ribeiro (CDU)

Isabel Rhodes (PAN)

Gonçalo Caseiro Pereira (Livre)

Açores (5)

Francisco César (PS)

Paulo Moniz (AD)

Miguel Arruda (Chega)

José Luís Parreira (IL)

Joana Bettencourt (BE)

Judite Barros da Costa (CDU)

Dinarte Pimentel (PAN)

José Manuel Azevedo (Livre)

Vila Real (5)

Fátima Correia Pinto (PS)

Amilcar Castro de Almeida (AD)

Manuela Tender (Chega)

José Ventura (IL)

Vasco Valente Lopes (BE)

José Luís Ferreira (CDU)

Rui Oliveira (PAN)

Mila Simões de Abreu (Livre)

Castelo Branco (4)

Nuno Fazenda (PS)

Liliana Reis (AD)

João Ribeiro (Chega)

Manuel Lemos (IL)

Inês Antunes (BE)

Jorge Fael (CDU)

Ricardo Mota Nunes (PAN)

João Barata Rodrigues (Livre)

Beja (3)

Nélson Brito (PS)

Gonçalo Valente (AD)

Diva Ribeiro (Chega)

Ana Paula Pereira (IL)

José Esteves (BE)

João Dias (CDU)

Luís Coentro (PAN)

Fausto Camacho Fialho (Livre)

Bragança (3)

Isabel Ferreira (PS)

Hernâni Dias (AD)

José Pires (Chega)

Teresa Aguiar (IL)

Vítor Pimenta (BE)

Fátima Bento (CDU)

Octávio Pires (PAN)

Anabela Luciano Correia (Livre)

Évora (3)

Luís Dias (PS)

Sónia Ramos (AD)

Rui Cristina (Chega)

Viviana Moita (IL)

Manuel Canudo (BE)

Alma Rivera (CDU)

Sérgio Neves (PAN)

Glória Franco (Livre)

Guarda (3)

Ana Godinho (PS)

Dulcineia Moura (AD)

Nuno Simões de Melo (Chega)

Carlos Bernardo (IL)

Beatriz Realinho (BE)

José Pedro Branquinho (CDU)

João Almeida (PAN)

Margarida Bordalo (Livre)

Portalegre (2)

Ricardo Pinheiro (PS)

Rogério Silva (AD)

Henrique Freitas (Chega)

João Leal da Costa (IL)

Rui de Sousa (BE)

Fátima Dias (CDU)

Rui de Sousa (PAN)

João Ramos (Livre)

Europa (2)

Paulo Pisco (PS)

Carlos Alberto Gonçalves (AD)

José Dias Fernandes (Chega)

João Cotrim de Figueiredo (IL)

Rita Nóbrega (BE)

Joana Carvalho (CDU)

Paulo Vieira de Castro (PAN)

Tiago Correia (Livre)

Fora da Europa (2)

Augusto Santos Silva (PS)

José Cesário (AD)

Teresa Vaz Antunes (IL)

Miguel Heleno (BE)

Ana Oliveira (CDU)

Nelson Abreu (PAN)

Nurin Mirzan (Livre)