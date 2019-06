Este modelo, igual ao que transportou o capitão Salgueiro Maia no dia 25 de Abril de 1974, vai figurar num monumento que será inaugurado no dia 01 de julho, data em que o oficial completaria 75 anos de vida.

“É um dia grande para Castelo de Vide, para a democracia e para aquilo que era a vontade de Salgueiro Maia”, disse hoje o presidente do município alentejano, António Pita, em declarações à agência Lusa.

No decorrer da inauguração do monumento, pelas 15:30, no Parque 25 de Abril, terá também lugar uma cerimónia militar, a cargo do Regimento de Cavalaria N.º 3, bem como uma homenagem aos mortos com a participação de antigos combatentes do Ultramar.

No ano em que se assinalam os 75 anos do nascimento do oficial, natural de Castelo de Vide, o município vai também criar, no castelo da vila, a Casa da Cidadania Salgueiro Maia, num investimento de três milhões de euros.

“É um ano grande para Salgueiro Maia em Castelo de Vide”, sublinhou António Pita, indicando que a primeira fase da obra de construção da Casa da Cidadania “já foi adjudicada”.