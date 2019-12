Sanna Marin venceu neste domingo, com uma margem apertada, a votação para substituir Antti Rinne, que renunciou na terça-feira, após ter perdido a confiança do Partido do Centro, aliado na coligação governamental, devido à forma como geriu uma greve dos Correios.

Sanna Marin, vice-presidente do partido e ministra dos Transportes, anunciou estar disponível na sequência desta crise e acabou por sair hoje vitoriosa.

"Temos muito mais trabalho a fazer para recuperar a confiança", disse Marin à imprensa esta noite.

"Nunca pensei em minha idade ou género. Penso nas razões pelas quais entrei na política e naquelas coisas pelas quais ganhei a confiança do eleitorado", acrescentou.

Marin tornou-se assim a líder de governo mais jovem do mundo, à frente do primeiro-minitro ucraniano, Oleksiy Honcharuk, que tem 35 anos.