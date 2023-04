Os deputados do partido liderado por André Ventura, o Chega, levantaram-se das bancadas do parlamento, na última terça-feira, com cartazes de protesto a Lula da Silva. Augusto Santos Silva, visivelmente irritado, exigiu "urbanidade, cortesia e educação". Este foi o gesto público de repúdio por parte do presidente da Assembleia da República, face ao comportamento de elementos partidários do Chega.

No entanto, Augusto Santos Silva não se irritou apenas com o Chega, mas também com a Iniciativa Liberal. As críticas, essas, foram em privado.

O Observador revelou esta quarta-feira um vídeo, onde o presidente da AR, que estava lado a lado com Marcelo Rebelo de Sousa e ainda junto a António Costa, apontou o dedo à IL, por esta se ter representado no Parlamento apenas com o líder parlamentar, Rodrigo Saraiva, deixando os restantes lugares vazios. “Aí já não é falta de educação, é falta de integridade política. Aquilo que a Iniciativa Liberal decidiu fazer, não é nada.”

O partido Chega, esse, contudo, também não deixou de ser tema de conversa em privado, entre os presentes, com Santos Silva a justificar a sua irritação. "Não era para menos. Esta minha fúria, é a fúria de um tipo gelado. E mesmo assim….”.

Após este desabafo, foi a vez de Marcelo Rebelo de Sousa descrever o que viu no Parlamento. “Eu estava de lado, observando a subida de temperatura à [minha] direita. Primeiro, a estupefação, depois a perplexidade, depois o calor, que também era o calor da sala. Estamos lá em cima, também sobe a temperatura, está mais quente. Eu comecei a ver…”.

Entretanto, a Iniciativa Liberal já reagiu a este vídeo, exigindo um pedido de desculpas por parte de Augusto Santos Silva.