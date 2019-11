Está fora de casa e fica com sede. Procura o dispensador de água mais próximo, tira um copo de plástico, enche, bebe e atira-o para o caixote do lixo tão convenientemente colocado ali ao lado. Matou a sede... e talvez um bocadinho do planeta. Dir-me-á: que dramática, Inês! É verdade, mas o exemplo é apenas para mostrar como pequenos atos do dia-a-dia, multiplicados por milhares de milhões de pessoas, podem ter um enorme impacto no mundo que partilhamos. O ambiente não conhece fronteiras, as alterações climáticas não conhecem fronteiras e a água também não.

Sabia que três em cada dez pessoas não tem acesso a água limpa para beber? Ou que seis em cada dez não têm acesso a serviços de saneamento básico? Ou que há zonas do mundo em que as pessoas gastam cerca de 20% do seu rendimento em água? E que, por outro lado, cerca de 40% da água tratada no mundo é desperdiçada?

Estes foram alguns dos números partilhados hoje por Jay Iyengar, vice-presidente e responsável de Inovação da Xylem, empresa que desenvolve soluções para a gestão eficiente de água e que opera também em Portugal.

E este está longe de ser um problema distante: a DECO apurou que em Portugal se desperdiça por ano pelo menos o equivalente a 197 piscinas olímpicas, um valor que exclui 20 municípios que não têm quantificado o volume das suas perdas. A estimativa da DECO, apesar dos dados em falta, é de que, por ano, Portugal desperdice mais de 180 milhões de metros cúbicos de água. Isto corresponde a deitar fora — sim, leu bem, deitar fora — cerca de 90 milhões de euros. O desperdício de água na rede de abastecimento foi aliás um dos temas que o cronista do SAPO24, Marcos Sá, colocou em cima da mesa durante o debate sobre Ambiente e Promoção do Interior, conduzido na nossa redação dias antes das legislativas deste ano, e cujas palavras vale a pena recordar: "A prioridade neste momento [em Portugal] tem a ver com as perdas de água nos sistemas de abastecimento em baixa, em todos os municípios. A média de perdas de água é de 40%; e 40% significa que seria possível abastecer quatro milhões de pessoas por ano gratuitamente".

Estes números ajudam a dimensionar um problema de água que para Jay Iyengar se pode dividir em três dimensões: escassez de água, dificuldade no acesso a água e resiliência — numa referência às secas e cheias, fenómenos que são cada vez mais comuns e que têm um impacto direto na vida das populações. Mas o foco da conversa esteve sobretudo ao nível do desperdício de água potável.

Jay Iyengar créditos: Harry Murphy/Web Summit via Sportsfile

A Xylem está a endereçar este problema utilizando sensores e inteligência artificial, por forma a identificar e reparar cirurgicamente fugas na rede. Drew Fitzgerald, co-fundador da JUST Water e seu colega de painel, assinalou que, por exemplo, já foram desenvolvidos pequenos robôs resistentes à água, capazes de percorrer canos e fazer micro-reparações. Além disso, conta Jay, com os dados que existem, é possível redirecionar o curso da distribuição da água quando identificada uma fuga. Um dos problemas na gestão de redes de distribuição de água é estar "cego" relativamente ao problema, salienta. Com os canos enterrados é particularmente difícil detetar falhas. "Não podes controlar o que não consegues ver", salienta Jay, assinalando que há casos em que as perdas de água se podem prolongar por meses ou anos porque simplesmente não se sabe que existe uma fuga.

Estas soluções tecnológicas são exemplo daquilo a que Paul O'Callaghan, CEO da BlueTech Research e produtor do documentário Brave Blue World, chama de 4.ª Revolução. A primeira, relata, foi quando os romanos criaram os canos; a segunda quando se começou a tratar a água para não propagar doenças, a terceira foi com o saneamento básico e, agora, a Internet das Coisas, os dados e a Inteligência Artificial colaboram para a próxima grande transformação no setor da água.

"Há água suficiente para todos desde que seja bem gerida", salienta Paul.