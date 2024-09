A Autoridade Tributária alterou a forma de emissão de faturas por parte dos trabalhadores independentes no portal de faturação do site, de forma a tornar esta tarefa mais simples.

Segundo o ECO, com as novas funcionalidades incorporadas a partir desta semana, passa a ser possível faturar, no mesmo documento, serviços sujeitos a diferente taxas de IVA, tal como será possível criar bases de dados de clientes e fichas de produtos ou serviços.

Uma das novas ferramentas vai, então, permitir a um trabalhador independente criar uma ficha de cliente, útil para quem emite faturas, regularmente, para o mesmo cliente. Para o efeito, deve-se clicar em “faturas e recibos” na página inicial, selecionar a opção “clientes” e indicar o nome do cliente, a morada e o NIF.

Na mesma medida, será possível criar fichas de produtos e serviços, útil para quem emite, regularmente, faturas com os mesmos produtos ou serviços. Aqui, após concluir o primeiro passo na página principal, deverá ser selecionada a opção “produtos, serviços e outros”, indicar a referência do produto ou do serviço e descrever o mesmo.